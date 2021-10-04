В YouTube появилась новая удобная функция: как ею воспользоваться (ФОТО)

В веб-версии видеохостинга YouTube появилась новая функция. Об этом сообщает издание IXBT.

YouTube. Фото из открытых источников

Как стало известно, благодаря новой возможности пользователи приложения YouTube для устройств под управлением операционных систем iOS и Android смогут досмотреть открытое ими видео в веб-версии.

Видео, которое было приостановлено на мобильном устройстве будет отображаться в правом нижнем углу браузерной версии. Там появится специальный мини-плеер.

В ролике будет установлено время за секунду до того места, где пользователь сделал паузу. Продолжить просмотр можно не разворачивая видео на весь экран.

Отмечается, что ранее пользователям вручную продолжать просмотр видеоролика при переходе на другое устройство. Для этого нужно было заходить в раздел "История" или добавлять видео в список "Посмотреть позже".





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что YouTube тестирует ожидаемую многими функцию. Её является скачивание видео на персональные компьютеры. Отмечается, что для мобильных устройств функция доступна уже давно. В данный момент компания Google проводит ограниченное тестирование новой возможности среди пользователей видеохостинга.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что разработчики популярного мессенджера WhatsApp занимаются разработкой новой функции для своего приложения. Упоминания о новой возможности были найдены в новой бета-версии мессенджера. Сообщается, что благодаря ей пользователи смогут жаловаться на отдельные сообщения в групповых и личных чатах. Функция станет доступна, как для пользователей устройств под управлением операционной системы iOS, так и Android.

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