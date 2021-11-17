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В Японии испытали скоростной поезд-беспилотник (ФОТО)

Японский поезд серии Е7 разогнался до 110 километров в час

сегодня, 14:00
Автор:

Денис Подставной
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В Японии испытали новый беспилотный скоростной поезд. Об этом пишет издание Kyodo News.

В Японии испытали скоростной поезд-беспилотник (ФОТО)

В Японии испытали новый поезд. Фото: Pixabay

Сегодня утром, 17 ноября компания East Japan Railway Company провела первые испытания скоростного беспилотного поезда. Тесты поезда серии Е7, состоящего из 12 вагонов, проводились на пятикилометровом железнодорожном участке. 

По данным СМИ, в ходе испытаний образцу удалось приблизиться к максимальной скорости 110 километров в час. В этот момент в кабине находился машинист на случай непредвиденных ситуаций. Он перевел поезд в режим автопилота и тот успешно прошел все тесты. 

Отмечается, что состав совершил остановку в восьми сантиметрах от назначенного места. При этом допустимая погрешность составляет 50 сантиметров.

В компании рассказали, что в будущем планируют вводить в эксплуатацию такие поезда. 

В Японии испытали скоростной поезд-беспилотник (ФОТО) - фото 2

Фото: kyodonews

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что украинское предприятие "Антонов" завершило строительство образца своего самолета Ан-178. Данная машина будет предназначена для проведения лётных сертификационных испытаний. Кроме того, в компании отметили, что специалисты уже завершили постройку планера самолета для ВСУ. Подняться в воздух он сможет в первой половине следующего года. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что специалисты NASA уже на протяжении нескольких недель пытаются починить свою обсерваторию Hubble. У космического аппарата возникли проблемы с синхронизацией внутренних коммуникаций. Из-за данного сбоя все научные инструменты телескопа были автоматически переведены в "безопасный режим". Пока инженерам удалось восстановить только один из них. 


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/11/7dcca25a7845-jr-east-opens-test-run-of-autonomous-bullet-train-to-media.html
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