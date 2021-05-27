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В украинские школы будут пускать по Face ID

В одном из украинских лицеев ввели пилотную программу биометрической системы пропусков

сегодня, 19:11
Автор:

Денис Подставной

ПривтБанк совместно с Visa хотят внедрить в украинских школах новую биометрическую систему пропусков. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

В украинские школы будут пускать по Face ID

В киевский лицей пускают по FaceID. Фото из открытых источников

Со вчерашнего дня, в киевском лицее №157 был запущен пилотный проект биометрической системы пропусков для учебных заведений и других общественных учреждений. Представители ПриватБанка рассказали о том, что благодаря новой системе, родители будут знать о том, когда их ребенок прибыл или покинул учебное заведение. Им на смартфоны будут приходить push-уведомления. Система обеспечит ограничение доступа посторонним лицам на территорию школы. А также будет иметь несколько дополнительных полезных функций например, измерение температуры тела или предупреждение о том, что ученик забыл надеть маску. 

Кроме того, новая система может стать основой цифровой экосистемы учебных заведений, благодаря которой можно будет бесконтактно расплачиваться за что-либо или например, хранить в себе данные об успеваемости учащихся. В пресс-службе отметили, что данная технология является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных организаций. Разработчики утверждают, что их система обеспечивает полную защиту данных по всем мировым стандартам. 

В украинские школы будут пускать по Face ID - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые придумали, как вылечить депрессию с помощью смартфона. Исследование показало, что дополнительное применение новой технологии помогало пациентам справляться с недугом лучше, чем при использовании только лишь стандартных методов лечения. 
Также издание информировало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой







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Источник: https://privatbank.ua/ru/news/2021/5/26/1433
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