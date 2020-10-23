В Украине запустили арт-проект с использованием 3D-технологий

В Украине запустили инновационный арт-проект "Театр 360 градусов", который впервые покажет видеоверсии театральных постановок с интеграцией в них 3D копий актеров и декораций. Это уникальный случай для Украины, когда современные технологии объединяются со сценическим искусством. Об этом сообщает УНІАН.

В Украине покажут 3D-спектакль

Первой онлайн покажут постановку "Каменный властелин" киевского Театра на Подоле на основе поэтической драмы Леси Украинки в интерпретации украинского режиссера Ивана Урывского. "Театр 360 градусов" покажет 10 первых премьер спектакля бесплатно. Первый онлайн-показ пройдет уже 17 ноября. Далее онлайн-спектакли будут проходить каждый день.

Инициаторами проекта стали известная украинская актриса Даша Малахова и продюсер Наталья Чижова. Организаторы ставят перед собой амбициозную цель: сделать театр доступным, объединив театр и современные технологии в новый вид визуального искусства.

Организаторы рассказали, что мировой и украинский театр переживают сложнейшее время из-за пандемии COVID-19. Поэтому сейчас крайне важно привлечь внимание общественности к режиссерам и актерам, которые создают яркие, авангардные спектакли, но знают их практически только театралы.

Напомним, что из-за карантина работа театров была серьезно ограничена. На сегодняшний день им нельзя заполнять зрительский зал полностью. В Харькове, который попал в красную зону, театры на сегодняшний день вообще закрыты.

Как сообщало издание "Комментарии", в Германии дом впервые напечатают на 3D-принтере.

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