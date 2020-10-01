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В Германии дом впервые напечатают на 3D-принтере

Двухэтажный особняк площадью 80 м2 состоит из трехслойных стен, заполненных изоляционным компаундом

сегодня, 12:45
Автор:

Павел Зинченко

Компания HeidelbergCement поставляет материал для первого в Германии печатного жилого дома из бетона. Высокотехнологичный материал i.tech 3D был разработан дочерней компанией HeidelbergCement Italcementi специально для 3D-печати и подходит для универсального использования с различными типами 3D-принтеров. Об этом сообщается на официальнй странице компании HeidelbergCement.

В Германии дом впервые напечатают на 3D-принтере

Впервые в Германии жилой дом был напечатан на принтере. Это двухэтажный особняк в Бекуме, Северная Рейн-Вестфалия. Жилая площадь 80 м2 состоит из трехслойных стен, заполненных изоляционным компаундом. Дом изготовлен на 3D-принтере по бетону, который установлен прямо на месте стройки. Результаты печати материала HeidelbergCement впечатляют, а первый этаж уже почти готов.

"Разработка цементно-связанного материала для 3D-печати — серьезная проблема. Его должно быть легко перекачивать и выдавливать. Он также должен быстро развить достаточную несущую способность, чтобы нижние слои не прогибались под нагрузкой верхних слоев. В то же время необходимо обеспечить связь между слоями", — говорит доктор Дженнифер Шейдт, руководитель отдела инженерии и инноваций HeidelbergCement Germany.

Дом в Бекуме напечатан компанией PERI, одним из ведущих производителей опалубки и строительных лесов для строительной отрасли.  Портальный принтер был разработан компанией COBOD. PERI владеет долей в этом датском производителе с 2018 года. Печатающая головка перемещается на фиксированной металлической раме по всем трем пространственным осям. Это позволяет принтеру перемещаться в любое положение внутри конструкции. В процессе печати принтер также учитывает трубы и фитинги для воды или электричества, которые будут проложены позже.

Как сообщало издание "Комментарии", сухое молоко начали использовать для печати на 3D-принтере.


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