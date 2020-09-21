Сухое молоко начали использовать для печати на 3D-принтере

Исследователи из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) разработали метод для выполнения трехмерной печати продуктов на основе молока (DIW) прямым рукописным вводом (DIW) при комнатной температуре с сохранением чувствительных к температуре питательных веществ. Об этом сообщило издание Phys.

Трехмерная печать продуктов питания была достигнута с помощью различных методов печати, включая широко используемые методы селективного лазерного спекания (SLS) и экструзии горячего расплава. Однако эти методы не всегда совместимы с чувствительными к температуре питательными веществами, содержащимися в определенных типах продуктов питания. Например, молоко богато кальцием и белком, но, поскольку эти питательные вещества чувствительны к температуре, молоко не подходит для трехмерной печати с использованием вышеупомянутых методов печати, требующих высокой температуры. Хотя холодная экструзия является жизнеспособной альтернативой, она часто требует модификаторов реологии или добавок для стабилизации печатных структур. Оптимизация этих добавок - сложная задача.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследовательская группа из лаборатории Soft Fluidics Lab изменила реологические свойства печатной краски и продемонстрировала трехмерную печать молока DIW методом холодной экструзии с одним молочным продуктом - сухим молоком. Команда обнаружила, что концентрация сухого молока позволяет создать простой состав молочных чернил для трехмерной печати с использованием воды для контроля реологии. Были также проведены обширные исследования сформулированных молочных чернил для анализа их реологических свойств и обеспечения оптимальной пригодности для печати.

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