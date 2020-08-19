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Главная Новости IT технологии Бельгийцы испытали новую технологию 3D-печати для создания домов (ВИДЕО)
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Бельгийцы испытали новую технологию 3D-печати для создания домов (ВИДЕО)

Напечатанный на 3D-принтере дом имеет высоту восемь метров и общую площадь 90 кв. м

сегодня, 17:21
Автор:

Павел Зинченко

Kamp C, центр устойчивого развития и инноваций в строительстве, расположенный в Вестерло, Бельгия, с использованием самого большого 3D-принтера для бетона в Европе построил двухэтажный дом, первый в мире, построенный с использованием этого метода в единой уникальной детали. Небольшое здание, построенное в качестве тестового на территории компании, имеет высоту восемь метров и общую площадь 90 кв. м, средний размер таунхауса в этом регионе. Об этом сообщает информационный портал Domus.

"Что делает этот дом таким уникальным, так это то, что мы напечатали его на стационарном 3D-принтере для бетона. В других домах, напечатанных по всему миру, есть только один этаж. Во многих случаях компоненты были напечатаны на заводе и собраны на месте. Однако мы распечатали всю оболочку здания целиком", - говорит Эмиэль Асьоне, руководитель проекта в Kamp C.

Бельгийцы испытали новую технологию 3D-печати для создания домов (ВИДЕО)

В то время как 3D-печать в строительстве распространяется по всему миру, строительная отрасль сталкивается с серьезными и неотложными проблемами. Необходимо сократить потребление материалов и энергии, сократить выбросы CO2 и количество отходов, в то время как спрос на жилье постоянно растет. Kamp C продолжает экспериментировать с 3D-печатью бетона в ответ на эти вызовы. "Прочность на сжатие материала в три раза выше, чем у обычного кирпича быстрого строительства", - объясняет Марийке Аэртс, ответственная за проект в Kamp C.


Помимо волокон в бетоне, количество используемой арматуры из проволочной сетки крайне ограничено. Благодаря используемой технологии печати опалубка оказалась лишней, что позволило сэкономить около 60 процентов материала, времени и бюджета. В будущем весь дом можно будет напечатать менее чем за два дня.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы успешно испытали 3D-принтер в космосе.


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