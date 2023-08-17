Притворялся Эрдоганом и требовал денег: в Турции задержали мошенника

Турецкие спецслужбы поймали мошенника, который обманул многочисленных бизнесменов и политиков благодаря имитации голоса Эрдогана с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Имитируя голос президента Турции Реджепа Эрдогана с помощью специальных приложений на основе искусственного интеллекта, мошенник общался с высшими государственными политиками и бизнесменами, от которых пытался получить деньги.

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Преступник для своей защиты использовал мобильные телефоны, приобретенные у иностранных граждан. Несмотря на это, Организация национальной разведки Турции (МІТ) провела спецоперацию, обнаружила местонахождение мошенника и установила его личность.

"Подозреваемый был пойман за короткое время в результате деликатной работы подразделений кибербезопасности MIT ", — сообщает Anadolu .

СМИ не указали, успел ли злоумышленник получить средства от политиков или бизнесменов. Также неизвестно, какое наказание ему грозит в случае доказывания его вины.

Турецкая пресса пишет, что для защиты граждан местные власти будут пытаться усилить меры против подобных мошенничеств с имитацией голоса и искусственным интеллектом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект создал первый международный вооруженный скандал. Искусственный интеллект написал новость о Сербии, которая якобы заключила контракт с Ираном на закупку большой партии дронов-камикадзе для своей армии.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, сделавшем тревожный прогноз для мира. По его словам, катастрофа произойдет уже через два года.