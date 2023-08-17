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Притворялся Эрдоганом и требовал денег: в Турции задержали мошенника

Мошенник использовал искусственный интеллект и притворился президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Турецкие спецслужбы поймали мошенника, который обманул многочисленных бизнесменов и политиков благодаря имитации голоса Эрдогана с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Anadolu.

Притворялся Эрдоганом и требовал денег: в Турции задержали мошенника

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Имитируя голос президента Турции Реджепа Эрдогана с помощью специальных приложений на основе искусственного интеллекта, мошенник общался с высшими государственными политиками и бизнесменами, от которых пытался получить деньги.


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Преступник для своей защиты использовал мобильные телефоны, приобретенные у иностранных граждан. Несмотря на это, Организация национальной разведки Турции (МІТ) провела спецоперацию, обнаружила местонахождение мошенника и установила его личность.

"Подозреваемый был пойман за короткое время в результате деликатной работы подразделений кибербезопасности MIT ", — сообщает Anadolu.

СМИ не указали, успел ли злоумышленник получить средства от политиков или бизнесменов. Также неизвестно, какое наказание ему грозит в случае доказывания его вины.

Турецкая пресса пишет, что для защиты граждан местные власти будут пытаться усилить меры против подобных мошенничеств с имитацией голоса и искусственным интеллектом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект создал первый международный вооруженный скандал. Искусственный интеллект написал новость о Сербии, которая якобы заключила контракт с Ираном на закупку большой партии дронов-камикадзе для своей армии.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, сделавшем тревожный прогноз для мира. По его словам, катастрофа произойдет уже через два года.



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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/gundem/mit-cumhurbaskani-erdoganin-sesini-taklitle-dolandiricilik-yapan-kisiyi-yakalatti/2969429#
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