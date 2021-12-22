В Telegram появится новая полезная функция: как скрыть спойлеры в переписке (ВИДЕО)

Разработчики популярного мессенджера Telegram добавят новую функцию в своё приложение. Об этом пишет издание Android Police.

Telegram. Фото: Pixabay

В материале указывается, что в Сети появилась информация о том, что разработчики Telegram могут добавить в мессенджер защиту от спойлеров.

Сообщается, что благодаря новой возможности у пользователей появится возможность помечать часть текста, которую некоторые пользователи могут не хотеть видеть. Если перед отправкой отметить нужный фрагмент текста с помощью данной функции, то он превратится в неразборчивое пиксельные изображение.

У тех, кто не боится спойлеров будет возможность для чтения исходного текста. Для этого им потребуется просто нажать на него.

пользователи мессенджера WhatsApp могут прослушивать свои аудиосообщения перед отправкой. Стало известно, как именно будет работать новая возможность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая полезная функция . Благодаря ей

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Google-картах увидели "невидимое". Один из пользователей известного форума опубликовал скриншот с карт Google. Сообщается, что на нем изображен американский бомбардировщик-невидимка под названием Northrop B-2 Spirit. В этот момент летательный аппарат пролетал над штатом Миссури (США). Отмечается, что скорость самолета была настолько большой, что он даже не смог остаться в "фокусе". Кроме фотографии пользователь также оставил координаты, благодаря которым любой желающий может отыскать невидимку.

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