В Telegram появится новая полезная функция: как скрыть спойлеры в переписке (ВИДЕО)

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Денис Подставной
Разработчики популярного мессенджера Telegram добавят новую функцию в своё приложение. Об этом пишет издание Android Police.
Telegram. Фото: Pixabay
В материале указывается, что в Сети появилась информация о том, что разработчики Telegram могут добавить в мессенджер защиту от спойлеров.
Сообщается, что благодаря новой возможности у пользователей появится возможность помечать часть текста, которую некоторые пользователи могут не хотеть видеть. Если перед отправкой отметить нужный фрагмент текста с помощью данной функции, то он превратится в неразборчивое пиксельные изображение.
У тех, кто не боится спойлеров будет возможность для чтения исходного текста. Для этого им потребуется просто нажать на него.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая полезная функция. Благодаря ей пользователи мессенджера WhatsApp могут прослушивать свои аудиосообщения перед отправкой. Стало известно, как именно будет работать новая возможность.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Google-картах увидели "невидимое". Один из пользователей известного форума опубликовал скриншот с карт Google. Сообщается, что на нем изображен американский бомбардировщик-невидимка под названием Northrop B-2 Spirit. В этот момент летательный аппарат пролетал над штатом Миссури (США). Отмечается, что скорость самолета была настолько большой, что он даже не смог остаться в "фокусе". Кроме фотографии пользователь также оставил координаты, благодаря которым любой желающий может отыскать невидимку.
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