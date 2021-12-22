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В Telegram появится новая полезная функция: как скрыть спойлеры в переписке (ВИДЕО)

В Telegram могут добавить в мессенджер защиту от спойлеров

22 декабря 2021, 17:00
Автор:

Денис Подставной
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Разработчики популярного мессенджера Telegram добавят новую функцию в своё приложение. Об этом пишет издание Android Police. 

В Telegram появится новая полезная функция: как скрыть спойлеры в переписке (ВИДЕО)

Telegram. Фото: Pixabay

В материале указывается, что в Сети появилась информация о том, что разработчики Telegram могут добавить в мессенджер защиту от спойлеров. 

Сообщается, что благодаря новой возможности у пользователей появится возможность помечать часть текста, которую некоторые пользователи могут не хотеть видеть. Если перед отправкой отметить нужный фрагмент текста с помощью данной функции, то он превратится в неразборчивое пиксельные изображение. 

У тех, кто не боится спойлеров будет возможность для чтения исходного текста. Для этого им потребуется просто нажать на него. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая полезная функция. Благодаря ей пользователи мессенджера WhatsApp могут прослушивать свои аудиосообщения перед отправкой. Стало известно, как именно будет работать новая возможность. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Google-картах увидели "невидимое". Один из пользователей известного форума опубликовал скриншот с карт Google. Сообщается, что на нем изображен американский бомбардировщик-невидимка под названием Northrop B-2 Spirit. В этот момент летательный аппарат пролетал над штатом Миссури (США). Отмечается, что скорость самолета была настолько большой, что он даже не смог остаться в "фокусе". Кроме фотографии пользователь также оставил координаты, благодаря которым любой желающий может отыскать невидимку. 


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Источник: https://www.androidpolice.com/telegram-is-working-on-letting-you-hide-spoilers/
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