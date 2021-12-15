В мессенджере WhatsApp появилась новая полезная функция: как она работает

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Об этом сообщается на официальной странице сервиса в социальной сети Twitter.

WhatsApp. Фото из открытых источников

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили в свое приложение новую возможность. Благодаря ей пользователи теперь смогут прослушивать свои аудиосообщения перед отправкой.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю потребуется:

• Удерживать значок микрофона;

• Сдвинуть значок вверх, чтобы перейти в режим записи громкой связи;

• После завершения записи сообщения нажать кнопку остановки в центре;

• Нажать кнопку воспроизведения, чтобы прослушать свое аудиосообщение;

После этого можно либо отправить сообщение, либо удалить и записать новое.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что рыночная капитализация американской компании Apple достигла рекордного уровня. Это произошло из-за того, что акции компании выросли в цене на несколько процентов на прошлой неделе. В свою очередь подорожание акций связывают с увеличением плана по поставкам смартфонов. В настоящее время стоимость Apple составляет более 2,8 миллиарда долларов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск заявил, что Tesla начнет продавать товары за криптовалюту. Под товарами подразумеваются вещи с символикой бренда производителя электромобилей. После данного поста Маска в социальной сети криптовалюта Dogecoin начала резко расти в цене. За короткий промежуток времени монета подорожала более, чем на 20 процентов.

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