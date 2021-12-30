В Telegram появились новые полезные функции: что добавили

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Денис Подставной
Разработчики популярного мессенджера Telegram добавили в свое приложение несколько новых функций. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Telegram. Фото: Pixabay
За 2021 год мессенджер Telegram получил уже 12 обновлений. В новой версии приложения появились такие функции, как реакции, автоматический перевод сообщений, QR-коды с уникальным оформлением, а также скрытый текст.
Реакции:
Благодаря новой возможности пользователи теперь смогут использовать некоторые анимированные и интерактивные эмодзи в виде реакций. Таким образом можно быстро высказать свое мнение без отправки лишних сообщений.
Скрытый текст:
С помощью данного нововведения можно выделить часть сообщения и сделать её скрытой. Такой текст будет отправлен в виде неразборчивого пиксельного изображения, а просмотреть его содержание можно будет нажав по нему один раз.
Перевод сообщений:
Новая функция добавляет возможность прямо в приложении перевести на свой язык любое сообщение
QR-коды:
Теперь у пользователей Telegram появилась возможность генерации QR-кодов, с помощью которых, например, можно перейти в профиль любого человека.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, cколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году, инвестировав 1000 долларов. Уходящий год стал знаменательным для криптовалюты, когда цифровые монеты, такие как Bitcoin и Degecoin, достигли рекордных высот.
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