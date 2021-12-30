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В Telegram появились новые полезные функции: что добавили

За 2021 год мессенджер Telegram получил уже 12 обновлений

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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Разработчики популярного мессенджера Telegram добавили в свое приложение несколько новых функций. Об этом сообщается в официальном блоге компании. 

В Telegram появились новые полезные функции: что добавили

Telegram. Фото: Pixabay

За 2021 год мессенджер Telegram получил уже 12 обновлений. В новой версии приложения появились такие функции, как реакции, автоматический перевод сообщений, QR-коды с уникальным оформлением, а также скрытый текст. 

Реакции:

Благодаря новой возможности пользователи теперь смогут использовать некоторые анимированные и интерактивные эмодзи в виде реакций. Таким образом можно быстро высказать свое мнение без отправки лишних сообщений. 

Скрытый текст:

С помощью данного нововведения можно выделить часть сообщения и сделать её скрытой. Такой текст будет отправлен в виде неразборчивого пиксельного изображения, а просмотреть его содержание можно будет нажав по нему один раз. 

Перевод сообщений:

Новая функция добавляет возможность прямо в приложении перевести на свой язык любое сообщение

QR-коды:

Теперь у пользователей Telegram появилась возможность генерации QR-кодов, с помощью которых, например, можно перейти в профиль любого человека. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, cколько можно было заработать на криптовалюте в 2021 году, инвестировав 1000 долларов. Уходящий год стал знаменательным для криптовалюты, когда цифровые монеты, такие как Bitcoin и Degecoin, достигли рекордных высот. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что стало известно на сколько лет хватит топлива новому космическому телескопу NASA. Ученые  провели расчеты после успешных корректировок курса обсерватории. 


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Источник: https://telegram.org/blog/reactions-spoilers-translations/ru
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