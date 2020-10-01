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В Telegram появилась возможность комментировать посты: инструкция

Также пользователи могут оставлять голосовые сообщения и гифки

1 октября 2020, 16:13
Автор:

Любовь Блажко

Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что теперь посты в Telegram можно прокомментировать. Потому как это была единственная социальная сеть, в которой не было такой функции. Об этом он написал в своем Telegram, передает издание segodnya.

В Telegram появилась возможность комментировать посты: инструкция

В Telegram появилась возможность комментировать посты. Фото: segodnya

Открывая комментарии под постом, пользователь переходит на новую вкладку, которая напоминает групповой чат. Кроме текстовых сообщений можно также записывать голосовые сообщения и отправлять гифки. 

"Мы реализовали комментарии, мне нравится, что они неотличимы от группового чата. Фактически, все комментарии в канале размещаются в группе, прикрепленной к нему", — говорит Дуров. 

Стоит отметить, что доступ к написанию комментариев получают не только участники группы, но и абсолютно все пользователи. Кто не состоит в определенном сообществе будут получать уведомления об ответах на свои комментарии через специальную кнопку "Ответы".

Но это еще не все нововведения обновленной версии: также можно искать необходимую информацию по разным категориям. Медиа, музыка, ссылки, чаты, файлы – все это позволит сделать использование мессенджера максимально простым и удобным. 

Как сообщало издание "Комментарии", в новой версии Windows 10 появился неудаляемый браузер.


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