В скором времени в Twitter появятся аудио- и видеозвонки, а пока пользователи уже испытывают там новые фишки

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на аккаунт владельца Twitter Илона Маска.



Илон Маск. Фото из открытых источников

"Скоро появится голосовой и видеочат от каждого пользователя к любому на этой платформе, так что вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона", – заметил владелец Twitter в своем аккаунте.

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В то же время, когда именно ожидать новых функций в действии, Маск не отметил. Вместе с тем он написал, что на платформе вводится шифрование личных сообщений. А в последней версии Twitter уже можно отвечать в личных сообщениях – не на последнее уведомление, которое получили, а на любое другое сообщение в цепочке.

Кроме того, как объявил Маск ранее: теперь пользователи могут обжаловать блокировку учетной записи или беспрепятственно перейти на аккаунты российских государственных ведомств, ведь ограничения с этих аккаунтов – сняты.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - c социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску заблокировала пропагандистскую корреспонденцию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Бывший президент России подверг критике Илона Маска за удаление его записи, в которой он возмутительно высказывался о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, "Комментарии" писали, — Илон Маск снова привлекает внимание к Twitter. Американский бизнесмен ввел платную верификацию (синяя галочка) для пользователей соцсети. Отметки начали появляться на страницах умерших людей, а также критикующих Маска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.