В Шотландии проектируют поезд на водородном топливе

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Павел Зинченко
Амбиции Шотландии в отношении более экологичных железных дорог воплощаются в жизнь: водородный поезд станет центральным элементом предстоящей глобальной конференции COP 26. Об этом сообщает издание H2-Viev.
Проект поезда с нулевым выбросом, возглавляемый Scottish Enterprise и Transport Scotland, будет реализован путем переоборудования бывшего поезда ScotRail Class 314 для работы на водородном топливе.
Линда Ханна, управляющий директор по экономическому развитию Шотландии, заявила о важности проекта для железнодорожной отрасли Шотландии.
Первый этап проекта уже завершен компанией Brodie Engineering из Килмарнока в сотрудничестве с Arcola Energy, которая разработала первый концептуальный дизайн для перехода на электрические топливные элементы.
Университет Сент-Эндрюс будет осуществлять вторую фазу проекта с помощью нового водородного ускорителя, который он возглавляет вместе с Университетом Стратклайда. Университет также сформирует отраслевое партнерство для разработки полного системного проектирования, установки и демонстрации поезда на водородных топливных элементов на частной линии в Шотландии.
Как сообщало издание "Комментарии", китайцы создали самый мощный в мире электропоезд.
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