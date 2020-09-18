В Шотландии проектируют поезд на водородном топливе

Амбиции Шотландии в отношении более экологичных железных дорог воплощаются в жизнь: водородный поезд станет центральным элементом предстоящей глобальной конференции COP 26. Об этом сообщает издание H2-Viev.

Проект поезда с нулевым выбросом, возглавляемый Scottish Enterprise и Transport Scotland, будет реализован путем переоборудования бывшего поезда ScotRail Class 314 для работы на водородном топливе.



Линда Ханна, управляющий директор по экономическому развитию Шотландии, заявила о важности проекта для железнодорожной отрасли Шотландии.

"Ключевая цель проекта - предоставить железнодорожной цепочке поставок возможность развивать свои навыки и углублять свои знания в области применения технологии водородных топливных элементов в пассажирском подвижном составе, включая инфраструктуру подачи водорода и заправки"

Первый этап проекта уже завершен компанией Brodie Engineering из Килмарнока в сотрудничестве с Arcola Energy, которая разработала первый концептуальный дизайн для перехода на электрические топливные элементы.

Университет Сент-Эндрюс будет осуществлять вторую фазу проекта с помощью нового водородного ускорителя, который он возглавляет вместе с Университетом Стратклайда. Университет также сформирует отраслевое партнерство для разработки полного системного проектирования, установки и демонстрации поезда на водородных топливных элементов на частной линии в Шотландии.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы создали самый мощный в мире электропоезд.

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