kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.09.2020

BTC/USD

10943.21

ETH/USD

389.75

LTC/USD

48.96

НБУ 18.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии В Шотландии проектируют поезд на водородном топливе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Шотландии проектируют поезд на водородном топливе

Создание водородного поезда станет центральной темой глобальной конференции COP 26

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Амбиции Шотландии в отношении более экологичных железных дорог воплощаются в жизнь: водородный поезд станет центральным элементом предстоящей глобальной конференции COP 26. Об этом сообщает издание H2-Viev.

В Шотландии проектируют поезд на водородном топливе

Проект поезда с нулевым выбросом, возглавляемый Scottish Enterprise и Transport Scotland, будет реализован путем переоборудования бывшего поезда ScotRail Class 314 для работы на водородном топливе.

Линда Ханна, управляющий директор по экономическому развитию Шотландии, заявила о важности проекта для железнодорожной отрасли Шотландии.

"Ключевая цель проекта - предоставить железнодорожной цепочке поставок возможность развивать свои навыки и углублять свои знания в области применения технологии водородных топливных элементов в пассажирском подвижном составе, включая инфраструктуру подачи водорода и заправки"

Первый этап проекта уже завершен компанией Brodie Engineering из Килмарнока в сотрудничестве с Arcola Energy, которая разработала первый концептуальный дизайн для перехода на электрические топливные элементы.

Университет Сент-Эндрюс будет осуществлять вторую фазу проекта с помощью нового водородного ускорителя, который он возглавляет вместе с Университетом Стратклайда. Университет также сформирует отраслевое партнерство для разработки полного системного проектирования, установки и демонстрации поезда на водородных топливных элементов на частной линии в Шотландии.

Как сообщало издание "Комментарии", китайцы создали самый мощный в мире электропоезд.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!