Китайцы создали самый мощный в мире электропоезд

Китайская CRRC Zhuzhou Locomotive Co. и China Energy Investment Corp разработали сверхмощный электровоз, сообщает Интерфакс-Украина со почиланням на агентство Синьхуа.

Локомотив получил название "Шень-24" (Shen-24). Его мощность составляет 28,8 тыс. КВт, тяговая сила - 2280 кН. Это мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало электровозу мощностью 14,4 тыс. КВт.

"Шень-24" состоит из шести секций и имеет 106 метров в длину. Он может развивать скорость до 120 км/ч и перемещать грузовой поезд массой до 10 тыс. тонн участком с уклоном 1,2%.

По сравнению с предыдущими моделями новый электровоз не только мощнее, но и более интеллектуальный, безопасный и экологически чистый, заявил представитель CRRC Ван Вэй.

Новый локомотив будет курсировать по железной дороге Шеньму-Шочжоу между двумя богатыми на уголь провинциями Шэньси и Шаньси. Эта железная дорога является одной из важных артерий для поставки энергоресурсов в Китае. CRRC Zhuzhou Locomotive Co. является одной из ведущих в КНР с разработки и производства подвижного состава.

Как сообщало издание "Комментарии", в Китае стартовали испытания поезда, который парит в воздухе.

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