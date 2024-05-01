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Главная Новости HI-tech технологии В МИД Украины будет работать цифровое лицо, созданное искусственным интеллектом (ВИДЕО)
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В МИД Украины будет работать цифровое лицо, созданное искусственным интеллектом (ВИДЕО)

Украина создала цифровое лицо на основе искусственного интеллекта, которое впервые в мире будет представлять МИД страны.

сегодня, 10:18
Автор:
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Slava Kot
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Министерство иностранных дел объявило о создании цифрового лица с использованием искусственного интеллекта, которого назвали Виктория ИИ. Основными задачами цифрового лица в МИД будет предоставление информации о консульских услугах.

В МИД Украины будет работать цифровое лицо, созданное искусственным интеллектом (ВИДЕО)

Представитель МИД Украины Виктория ИИ. Фото из открытых источников

В МИД сообщили, что комментарии Виктории ИИ будут появляться на официальных ресурсах дипломатического ведомства, сайтах, социальных сетях и будут передаваться пресс-службой министерства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил использование сгенерированного искусственным интеллектом цифрового лица требованием военного времени. По его словам, это ускорит все процессы в ведомстве, а также сэкономит ресурсы и время министерства.

На youtube-канале МИД появилось приветственное видео Виктории ИИ, рассказывающей о своих обязанностях и почему получила такое имя.

"Мое имя символизирует нашу главную цель — победу Украины, а фамилию — искусственный интеллект, который меня создал. Моя работа будет состоять в донесении общественности оперативной и проверенной информации консульского департамента МИД Украины", — сказала Виктория ИИ.

Для создания представительницы МИД по консульским вопросам Виктории ИИ использовали реального человека – украинскую инфлюэнсершу и певицу Розали Номбре, которая согласилась принять участие в проекте министерства.

Таким образом, МИД Украины впервые в мире создал цифровое лицо благодаря искусственному интеллекту, которое будет представлять украинское министерство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что созданная цифровая модель на базе искусственного интеллекта зарабатывает сотни тысяч долларов в социальных сетях.

Также "Комментарии" писали об испанке, которая впервые в мире женится на голограмме, созданной искусственным интеллектом.



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Роман

сегодня, 09:31

сделают зарплату пару лямов и будут пиздить )


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