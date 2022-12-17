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В лондонском клубе показали шоу с дополненной реальностью: зрители кричали от восторга (ВИДЕО)

Посетители клуба остались в приятном шоке от увиденного, ведь инновационное шоу получилось действительно необычным, красочным и реалистичным.

сегодня, 05:35
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Автор:

Анна Нестерова








Известный итальянский дуэт Tale of Us представил посетителям лондонского ночного клуба Printworks свою новую программу, которая была дополнена ошеломляющими NFT-проекциями.

В лондонском клубе показали шоу с дополненной реальностью: зрители кричали от восторга (ВИДЕО)

Ночной клуб/Фото из открытых источников

Шоу с дополненной реальностью получило название Genesys и смогло удивить зрителей по всему миру. Так, мелодичное техно дуэта было дополнено огромными NFT-проекциями, которые изображают человекоподобного робота. Во время трека андроид очень реалистично пытается разбить стекло, которое, якобы, стоит между ним и зрителями. 

Посетители клуба снимали завораживающее шоу на свои смартфоны и не могли оторвать глаз от происходящего. На данный момент, Genesys является одним из самых востребованных шоу во всем мире.

Свою музыку Tale of Us характеризуют как мелодичное техно "щепоткой" смелых экспериментов. Концепция их музыки, по словам участников дуэта, — это "исследование чувств и любви, вызванных звуком".

Стоит отметить, что техно-дуэт Tale of Us, который состоит из  Кармина Конте и Маттео Миллера, давно стал брендом во всем мире. В 2018 году они вошли в ТОП 100 лучших артистов мира по версии DJ Magazine, а сегодня их оригинальная электронная музыка "качает" лучшие танцполы Европы, включая легендарный клуб "Space" на острове Ибица.

Ранее "Комментарии" писали о том, что у 22-летнего украинца обнаружили автопарк стоимостью свыше $600 тысяч (ФОТО). Фотографии суперкаров, которыми владеет молодой украинец облетели многие соцсети и журналисты решили узнать, откуда у парня деньги на такой внушительный автопарк.

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