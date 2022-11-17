В Корее испытали уникальный трамвай без водителя (ФОТО)

Отмечается, что испытания проводили в исследовательском центре KRRI на участке пути длиной 1,3 километра. Беспилотный вагон во время движения "преодолел" три пассажирских остановки и четыре пересечения с автодорогами.

Фотог: Pixabay

В программу испытаний также были включены имитации различных нестандартных ситуаций и обстоятельств, а также режим движения на различных скоростях.

Так, исследователи завершили испытание беспилотного вагона трамвая "V2X". Заявляется, что программа испытаний прошла успешно и вагон "наездил" более 600 километров.





Беспилотный вагон оснащен камерами и уникальной системой распознавания всевозможных препятствий на своем пути. Умная система способна идентифицировать велосипедистов, пешеходов, животных, автомобили и прочие препятствия. Оценив риск столкновения беспилотный вагон активирует протокол действий на случай непредвиденной ситуации.

Система также распознает сигналы светофоров. Оценив время подъезда к светофору программа принимает решение о том, остановить ли вагон или же продолжить следование. В зависимости от сигналов светофоров также выбирается оптимальная скорость движения на каждом из участков. Отлаженная система автоведения обеспечивает четкую остановку состава у остановки и зарядной станции.





Исследователи заявляют, что беспилотные трамваи способны снизить вероятность возникновения происшествий во время движения более чем на 50 %, а риск сопутствующих повреждений — на 30 %.

Считается, что система "V2X" является одной из самых перспективных на данный момент. Беспилотные вагоны, оснащенные подобными умными технологиями призваны снизить количество происшествий на дорогах мегаполисов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что дрон-такси совершил первый полет над Парижем (ВИДЕО). Коммерческие полеты должны стартовать уже в 2024 году. До этого времени компания-разработчик будет работать над подготовкой летающего такси к сертификации.

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