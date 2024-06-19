В Китае выпустят секс-кукол с искусственным интеллектом: какие особенности у них будут

Китайская компания Starpery Technology готовится интегрировать технологию искусственного интеллекта в секс-куклы, чтобы улучшить опыт пользователей при использовании секс-игрушек. Новый продукт, который будет доступен в женской и мужской форме, скоро выйдет на рынок.



Секс-кукла с искусственным интеллектом. Фото из открытых источников

Генеральный директор Starpery Technology Эван Ли заявил, что новая секс-игрушка станет следующей ступенькой в развитии этой индустрии. Ли объясняет, что традиционные секс-роботы, созданные из металлического скелета и покрытые силиконом снаружи, ограничены простыми ответами, которых недостаточно для человека во время их использования.

По его словам, благодаря использованию технологии искусственного интеллекта подобной ChatGPT, секс-модель сможет взаимодействовать с пользователем не только голосом, но и физически.

"Новое поколение секс-кукол, работающих на моделях искусственного интеллекта и оснащенных датчиками, может реагировать как движениями, так и голосом, значительно улучшая опыт пользователя, сосредотачиваясь на эмоциональной связи, а не только на базовых разговорных функциях", — сказал Эван. Ли.

Starpery Technology ожидает, что их первый прототип секс-куклы нового поколения со встроенным искусственным интеллектом появятся на полках секс-шопов в августе 2024 года.

Кроме секс-кукол, Starpery Technology в будущем хочет создать роботов, которые будут помогать людям с ограниченными возможностями и пожилым людям. Китайская компания планирует выпустить первого "умного сервисного робота" в 2025 году. Кроме того, компания ожидает к 2030 году разработать роботов, выполняющих опасные для человека виды работ.

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