В Китае начали работать беспилотные такси (ФОТО)

В Китае заработал сервис беспилотных такси. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Китае начало работать беспилотное такси. Фото: twitter.com/DeepRoute_ai

Как стало известно, в китайском городе Шэньчжэнь, что на юго-востоке страны, заработали двадцать беспилотных такси. Сообщается, что транспортные средства имеют до ста точек для высадки и посадки пассажиров и предоставляют услуги на более двухсот километров дорог общего пользования. В них включены, например, туристические места и точки вакцинации от коронавирусной инфекции.

Данным проектом занимается местная компания под названием DeepRoute. Услугами беспилотного такси могут воспользоваться все желающие, достигшие 18-летнего возраста.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае создали самый быстрый в мире поезд. Стало известно, что он может достигать скорости в 600 километров в час. Данный вид поездов называется маглевами. Во время движения они не касаются рельсов и удерживаются над дорожным полотном за счет силы электромагнитного поля. Известно, что данный проект стартовал осенью 2016 года. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как он выглядит. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что китайцы представили прототип домашнего робота-андроида. Стало известно, что он создан на подобии человеческого тела. Он может самостоятельно передвигаться со скоростью до трех километров в час, как в уже изученных им местах, так и в новых. Робот умеет ходить по лестницам и подымать вес до 2,7 килограмм. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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