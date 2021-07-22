logo
Русский Українська

BTC/USD

32289.55

ETH/USD

2016.24

LTC/USD

120.61

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии В Китае начали работать беспилотные такси (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае начали работать беспилотные такси (ФОТО)

На улицах городах теперь работают 20 беспилотных такси

сегодня, 17:39
Автор:

Денис Подставной

В Китае заработал сервис беспилотных такси. Об этом сообщает издание Xinhua. 

В Китае начали работать беспилотные такси (ФОТО)

В Китае начало работать беспилотное такси. Фото: twitter.com/DeepRoute_ai

Как стало известно, в китайском городе Шэньчжэнь, что на юго-востоке страны, заработали двадцать беспилотных такси. Сообщается, что транспортные средства имеют до ста точек для высадки и посадки пассажиров и предоставляют услуги на более двухсот километров дорог общего пользования.  В них включены, например, туристические места и точки вакцинации от коронавирусной инфекции. 

Данным проектом занимается местная компания под названием DeepRoute. Услугами беспилотного такси могут воспользоваться все желающие, достигшие 18-летнего возраста.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Китае создали самый быстрый в мире поезд. Стало известно, что он может достигать скорости в 600 километров в час. Данный вид поездов называется маглевами. Во время движения они не касаются рельсов и удерживаются над дорожным полотном за счет силы электромагнитного поля. Известно, что данный проект стартовал осенью 2016 года. В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как он выглядит. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что китайцы представили прототип домашнего робота-андроида. Стало известно, что он создан на подобии человеческого тела. Он может самостоятельно передвигаться со скоростью до трех километров в час, как в уже изученных им местах, так и в новых. Робот умеет ходить по лестницам и подымать вес до 2,7 килограмм. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kitay-zapustil-servis-bespilotnyh-taksi-1626956653.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ