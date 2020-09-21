В Канаде впервые запущен сервис подписки на пиццу

Первая в мире служба подписки на пиццу появилась в Канаде и запускается в Торонто. Об этом сообщает Dayly Hive.

Согласно недавнему заявлению, компания General Assembly Pizza в центре Торонто запустила новую услугу, предлагая бесплатную доставку на дом стопок из четырех, шести, восьми или десяти пицц по цене от 39 долларов за заказ и 9 долларов за пиццу. Подписчики смогут выбрать размер своего ежемесячного стека и пиццу. У них есть возможность изменить, приостановить или отменить свою подписку в любое время.

На данный момент четыре пиццы стоят 9,75 долларов за пиццу или 39 долларов, шесть пицц по 9,50 долларов за пиццу или 57 долларов, восемь пицц по 9,25 долларов за пиццу или 74 доллара и 10 пицц по 9 долларов за пиццу или 90 долларов. Пицца доставляется к порогу в перерабатываемых коробках с регулируемой температурой. Также доступна бесконтактная доставка и отслеживание посылок.

Согласно сообщению, General Assembly этой весной успешно запустила премиальную замороженную пиццу, на которой основана новая модель подписки. Участвующий в разработке проекта шеф-повар Курт Мартин рассказал о его главных принципах.

"Качество еды и дальновидность - вот что движет нашей командой. Будь то на заказ или замороженная, наша пицца полностью ручной работы, приготовлена ​​шеф-поваром и испечена в наших кирпичных печах ручной работы, сделанных в Италии"

Согласно сообщению, Мартин будет следить за развертыванием службы подписки, а также за обновлением меню с новыми пиццами, свежими ингредиентами, уделяя особое внимание вегетарианским, плановым блюдам и блюдам без свинины. На данный момент подписка доступна только в Торонто, но планы по расширению в Онтарио намечены на следующий год.

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