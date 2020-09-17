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В Сингапуре пользователям Apple Watch будут платить деньги

Apple и правительство Сингапура объединили свои усилия в области здравоохранения

сегодня, 15:18
Автор:

Павел Зинченко

Компания Apple и правительство Сингапура объединили свои усилия в рамках двухлетней инициативы в области здравоохранения, получившей название LumiHealth. Она основана на отслеживании и вознаграждении поведения пользователей с помощью гаджета Apple Watch и приложения для iPhone. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В Сингапуре пользователям Apple Watch будут платить деньги

В рамках этой схемы жители Сингапура смогут заработать до 380 сингапурских долларов (280 долларов США) в виде вознаграждений и ваучеров, выполняя цели и задачи, поставленные в приложении. Цели могут быть достигнуты путем ходьбы или выполнения других упражнений, таких как плавание или йога, а приложение LumiHealth предложит персонализированные тренировки и напоминания о проверках здоровья и иммунизации. Проблемы со здоровьем подтолкнут пользователей к лучшему выбору пищи и улучшению привычек сна.

Город-государство Сингапур был одним из первых, кто развернул приложение для отслеживания контактов, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, и расширяет эти усилия, распределяя жетоны, которые позволят гражданам входить в выбранные места.

Как сообщало издание "Комментарии", в Сингапуре за приезжими будут следить с помощью электронных браслетов.


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