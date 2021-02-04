В Instagram появится новая функция

Популярное приложение Instagram запускает новую функцию — теперь пользователи смогут восстановить удаленные stories и публикации. Данную информацию обнародовали в пресс-службе социальной сети.

У Instagram появится новая функция - фото из открытых источников

"Сегодня мы представляем функцию "недавно удаленное", которая поможет управлять вашим контентом", – сказано в сообщении Instagram.

Как известно, нововведение в приложении будет предусматривать восстановление ранее удаленных пользователями stories в течение 24 часов, а также публикаций, которые можно будет восстановить на протяжении 30 дней.

Для восстановления будут задействованы меры защиты: пользователей попросят о дополнительных подтверждениях их намерений.

Напомним, что ранее в социальной сети Instagram появилась новая функция, которая облегчит жизнь блогеров и авторов ресурса. Теперь в социальной сети будет доступна специальная профессиональная панель — Professional Dashboard. Ею можно воспользоваться, если у вас бизнес-аккаунт или же страница автора. Задача панели — помочь блогерам в трех направлениях: следить за эффективностью, развивать бизнес, быть в курсе всех событий.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что известный американский фотосервис Pinterest заблокировал в поиске слова Ukraine и Ukrainian. На подобную несправедливость обратил внимание пользователь Twitter Андрей Балан. Корреспонденты "Комментариев" решили проверить информацию на достоверность. И господин Балан оказался прав: соцсеть не показывает никаких результатов, если в поисковой строке вбить слова Ukraine или Ukrainian.













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