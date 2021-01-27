Instagram ввел новую интересную функцию - подробности

В социальной сети Instagram появилась новая функция, которая облегчит жизнь блогеров и авторов ресурса. Об этом сообщили разработчики приложения на официальной странице.

Фото: afisha.a42.ru. Instagram сообщил об обновлении

Теперь в социальной сети будет доступна специальная профессиональная панель — Professional Dashboard. Ею можно воспользоваться, если у вас бизнес-аккаунт или же страница автора.

Задача панели — помочь блогерам в трех направлениях: следить за эффективностью, развивать бизнес, быть в курсе.

Поэтому на панели можно будет получить доступ к инструментам, которые помогут развивать бизнес и проверять статус монетизации, найти советы по ведению Инстаграму и отслеживать тренды и тенденции.

Разработчики уверены, что объединение всех этих вещей вместе изрядно облегчит и упростит пользование сетью.

Представители компании сообщили, что вид и содержание данной панели не окончательный. В течение года он будет меняться и совершенствоваться.

Напомним, что Facebook i Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена, соратника Путина Евгения Пригожина.

По мнению пресс-службы, аккаунты бизнесмена были заблокированы из-за его вчерашнего комментария об отмене запрета Трампа на прохождение трансгендерами службы в армии США.

Отмечается, что от имени Пригожина будут направлены апелляционные жалобы в службу поддержки соцсетей, однако на успех они не надеются.

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