Instagram ввел новую интересную функцию - подробности

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Кириєнко Анна
В социальной сети Instagram появилась новая функция, которая облегчит жизнь блогеров и авторов ресурса. Об этом сообщили разработчики приложения на официальной странице.
Фото: afisha.a42.ru. Instagram сообщил об обновлении
Теперь в социальной сети будет доступна специальная профессиональная панель — Professional Dashboard. Ею можно воспользоваться, если у вас бизнес-аккаунт или же страница автора.
Задача панели — помочь блогерам в трех направлениях: следить за эффективностью, развивать бизнес, быть в курсе.
Поэтому на панели можно будет получить доступ к инструментам, которые помогут развивать бизнес и проверять статус монетизации, найти советы по ведению Инстаграму и отслеживать тренды и тенденции.
Разработчики уверены, что объединение всех этих вещей вместе изрядно облегчит и упростит пользование сетью.
Представители компании сообщили, что вид и содержание данной панели не окончательный. В течение года он будет меняться и совершенствоваться.
Напомним, что Facebook i Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена, соратника Путина Евгения Пригожина.
По мнению пресс-службы, аккаунты бизнесмена были заблокированы из-за его вчерашнего комментария об отмене запрета Трампа на прохождение трансгендерами службы в армии США.
Отмечается, что от имени Пригожина будут направлены апелляционные жалобы в службу поддержки соцсетей, однако на успех они не надеются.
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