Известная соцсеть заблокировала в поиске слово Ukraine: причины

Известный американский фото-сервис Pinterest заблокировал в поиске слова Ukraine и Ukrainian. На подобную несправедливость обратил внимание пользователь Twitter Андрей Балан.

В соцсети Pinterest теперь невозможно найти публикации с хэштегом #Ukraine. Фото: PR-CY

Корреспонденты "Комментариев" решили проверить информацию на достоверность. И господин Балан оказался прав: соцсеть не показывает никаких результатов, если в поисковой строке вбить слова Ukraine или Ukrainian. В то же время система выдает сообщение о том, что публикации с такими хэштегом якобы нарушают пользовательские правила сообщества.

Интересно, что хэштег #Україна в Pinterest до сих пор работает. Впрочем, для значительной части иностранных пользователей любая информация о нашей стране отныне является, очевидно, недоступной.

В своей публикации Андрей Балан уже предложил вывести в тренды Twitter хэштег #PinterestSaveUkraine. И хотя форма обращения пользователя соцсети к администрации официальной страницы представительства Pinterest несколько далека от идеала культурности, он призывает других украинских тви-пользователей обратиться к соцсети за объяснениями.





Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Евгения Пригожина. Его называют основателем кремлевской "фабрики троллей". К бану администрация прибегла из-за некорректных высказываний Пригожина о трансгендерах, которым разрешили вернуться к военной службе в США.

Также на портале можно узнать, по каким причинам на территории Российской Федерации хотят заблокировать работу Youtube, Twitter и Facebook. Следует отметить, что в Госдуме даже внесли на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект.

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