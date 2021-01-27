Facebook и Twitter забанили основателя кремлевской "фабрики троллей"

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Оленка Клочко
Facebook i Twitter забанили аккаунты российского бизнесмена, соратника Путина Евгения Пригожина. Об этом сообщает пресс-служба его фирмы "Конкорд" в соцсети "Вконтакте" (запрещена в Украине).
Пригожин - соратник Путина. Фото: Радио Свобода
По мнению пресс-службы, аккаунты бизнесмена были заблокированы из-за его вчерашнего комментария об отмене запрета Трампа на прохождение трансгендерами службы в армии США.
В сообщении говорится, что от имени Пригожина будут направлены апелляционные жалобы в службу поддержки соцсетей, однако на успех они не надеются.
Для справки: Евгений Пригожин считается "отцом" так называемой "ЧВК Вагнера" и "Ольгинской фабрики троллей". В феврале 2018 Facebook обвинил его компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг" в финансировании российского "Агентства интернет-исследований", которое в свою очередь было обвинено во вмешательстве в выборы в США.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что YouTube отказался разблокировать аккаунт Трампа и привел перечень причин.
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