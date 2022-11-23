В Индии часы Apple Watch спасли жизнь подростку, сломавшему обе ноги

В Индии произошел невероятный случай, который доказывает то, что передовые разработки действительно приносят пользу

Apple Watch / energepic.com

Так, 17-летний подросток Мехта из индийского штата Махараштра благодаря умным часам Apple Watch смог выжить после падения в глубокий каньон и перелома обеих лодыжек.

Парень вместе с друзьями отправился в поход к озеру Лонавала. Внезапно пошел сильный дождь и подросток поскользнулся, потерял равновесие и упал в 150-метровое ущелье. В результате произошедшего Мехта сломал обе лодыжки и не смог встать на ноги.

По словам парня, во время падения его "задержали" кроны деревьев и именно поэтому он выжил. Однако смартфон подростка оказался в рюкзаке его товарища и связаться с внешним миром он не имел возможности. К счастью, у него были умные часы часы Apple Watch с поддержкой сотовой связи. Именно благодаря им Мехта смог дозвониться до своих товарищей, которые, в свою очередь, вызвали спасателей.

Сотрудники экстренной службы достали подростка из ущелья и доставили его в больницу, где ему провели операцию. Таким образом Apple Watch, в прямом смысле слова, спасли жизнь мальчику. Об этом сообщает издание Indiatoday.

Для справки: Apple Watch - это линейка умных часов, созданных корпорацией Apple и представленных в 2014 году. Для их полноценной работы требуется смартфон iPhone с IOS 8 или новее.

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