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В Индии часы Apple Watch спасли жизнь подростку, сломавшему обе ноги

Иногда передовые технологии способны, в прямом смысле слова, спасать жизни людей, попавших в беду.

сегодня, 19:10
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Автор:

Анна Нестерова

 В Индии произошел невероятный случай, который доказывает то, что передовые разработки действительно приносят пользу

В Индии часы Apple Watch спасли жизнь подростку, сломавшему обе ноги

Apple Watch / energepic.com

Так, 17-летний подросток Мехта из индийского штата Махараштра благодаря умным часам Apple Watch смог выжить после падения в глубокий каньон и перелома обеих лодыжек.

Парень вместе с друзьями отправился в поход к озеру Лонавала. Внезапно пошел сильный дождь и подросток поскользнулся, потерял равновесие и упал в 150-метровое ущелье. В результате произошедшего Мехта сломал обе лодыжки и не смог встать на ноги.

По словам парня, во время падения его "задержали" кроны деревьев и именно поэтому он выжил. Однако смартфон подростка оказался в рюкзаке его товарища и связаться с внешним миром он не имел возможности. К счастью, у него были умные часы часы Apple Watch с поддержкой сотовой связи. Именно благодаря им Мехта смог дозвониться до своих товарищей, которые, в свою очередь, вызвали спасателей.

Сотрудники экстренной службы достали подростка из ущелья и доставили его в больницу, где ему провели операцию. Таким образом  Apple Watch, в прямом смысле слова, спасли жизнь мальчику. Об этом сообщает издание Indiatoday.

Для справки: Apple Watch - это линейка умных часов, созданных корпорацией Apple и представленных в 2014 году. Для их полноценной работы требуется смартфон iPhone с IOS 8 или новее. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что был создан первый в мире складной iPhone. Энтузиасты из Китая решили создать первый в мире складной iPhone. После многочисленных проб и ошибок им это все-таки удалось.

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В Индии часы Apple Watch спасли жизнь подростку, сломавшему обе ноги - фото 2




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