В Google паника из-за искусственного интеллекта ChatGPT

Искусственный интеллект ChatGPT – это самая большая инновация последних месяцев. Программа может создать стихотворение или написать код программирования, нужно всего попросить это сделать в ИИ. Google настолько испугался этого проекта, что ввел в компании красный код, считая это угрозой для поисковой системы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Independent.

Google боится искусственного интеллекта Фото из открытых источников

Каждый пользователь интернета уже более десяти лет ассоциирует его с Google. Мы постоянно вводим запросы в этой поисковике, ищем путь домой, сравниваем продукты и ищем товары. Но проект ChatGPT может изменить это.

Искусственный интеллект ChatGPT может не только искать информацию в интернете для нас, но и создавать собственную, чего не умеет Google.

Главный исполнительный директор компании Alphabet Сундар Пичаи собирается объявить о "красном коде" в компании для устранения потенциальной угрозы от новейшей разработки. Таким образом, будут созданы группы для борьбы против ИИ.

ChatGPT за несколько дней превысил показатели у миллиона пользователей. Для Netflix потребовался 41 месяц для такого результата, а FB – за 10 месяцев достиг миллиона пользователей, а Instagram – за 2,5 месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Google исключила Российскую Федерацию из одного из своих проектов.

Также "Комментарии" писали о сотрудничестве Запада с Россией, которое невозможно разорвать. Это относится к международному термоядерному экспериментальному реактору, который сможет обеспечить мир чистой и дешевой энергией. Однако в этом проекте принимают участие российские учёные.

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