logo

BTC/USD

16833.54

ETH/USD

1219.18

LTC/USD

65.62

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии В Google паника из-за искусственного интеллекта ChatGPT
commentss НОВОСТИ Все новости

В Google паника из-за искусственного интеллекта ChatGPT

У Google может появиться конкурент на основе искусственного интеллекта - ChatGPT. Проект уже может создавать более известный поисковик.

сегодня, 16:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Искусственный интеллект ChatGPT – это самая большая инновация последних месяцев. Программа может создать стихотворение или написать код программирования, нужно всего попросить это сделать в ИИ. Google настолько испугался этого проекта, что ввел в компании красный код, считая это угрозой для поисковой системы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Independent.

В Google паника из-за искусственного интеллекта ChatGPT

Google боится искусственного интеллекта Фото из открытых источников

Каждый пользователь интернета уже более десяти лет ассоциирует его с Google. Мы постоянно вводим запросы в этой поисковике, ищем путь домой, сравниваем продукты и ищем товары. Но проект ChatGPT может изменить это.

Искусственный интеллект ChatGPT может не только искать информацию в интернете для нас, но и создавать собственную, чего не умеет Google.

Главный исполнительный директор компании Alphabet Сундар Пичаи собирается объявить о "красном коде" в компании для устранения потенциальной угрозы от новейшей разработки. Таким образом, будут созданы группы для борьбы против ИИ.

ChatGPT за несколько дней превысил показатели у миллиона пользователей. Для Netflix потребовался 41 месяц для такого результата, а FB – за 10 месяцев достиг миллиона пользователей, а Instagram – за 2,5 месяца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Google исключила Российскую Федерацию из одного из своих проектов.

Также "Комментарии" писали о сотрудничестве Запада с Россией, которое невозможно разорвать. Это относится к международному термоядерному экспериментальному реактору, который сможет обеспечить мир чистой и дешевой энергией. Однако в этом проекте принимают участие российские учёные.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/tech/google-chatgpt-ai-code-red-b2249722.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!