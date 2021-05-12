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В Германии Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp

Приостановление сбора данных наносит удар по самой сути бизнес-модели и рекламной стратегии Facebook

сегодня, 03:35
Автор:

Ольга Чародий

Немецкий регулятор заявил, что попытка компании заставить пользователей принять обновленными условиями программы является незаконным. Об этом пишет Bloomberg.

В Германии Facebook запретили собирать данные пользователей WhatsApp

WhatsApp и Facebook (фото из открытых источников)

Комиссар Гамбурга по защите данных и свободы информации Йоханнес Каспар на три месяца ввел запрет на отслеживание за действиями пользователей в WhatsApp. Он так же призвал соответствующее ведомство Европейского Союза вынести аналогичное постановление по всему блоку из 27 стран.

По мнению Каспара, новые условия WhatsApp, позволяющие сбор данных, непрозрачные, непоследовательны и чрезмерно широки. По его словам, приказ направлен на защиту прав и свобод миллионов пользователей в Германии.

Приостановление сбора данных наносит удар по самой сути бизнес-модели и рекламной стратегии Facebook. Представители WhatsApp назвали претензии Каспара "неправильными" и заявили, что действия регулирующего органа "основаны на фундаментальном непонимании" цели и последствий обновления. Они также добавили, что приказ не остановит внедрение новых технологий.

Как сообщали ранее мессенджер Signal, который известен своей конфиденциальностью и безопасностью, решил продемонстрировать, какую личную информацию о пользователях собирает социальная сеть Facebook. Команда Signal разместила таргетинговую рекламу в Instagram с набором различной информации о пользователях, после чего аккаунт мессенджера был заблокирован. 

Основная суть этой рекламы заключалась в том, чтобы напомнить юзерам, как именно работает таргетированная реклама в Instagram. Плюс ко всему, в каждой своей публикации Signal рассказывал, каким образом человек, который увидел рекламу, попал в этот список.  Signal указал данные о работе, геолокации, отношениях, событиях из жизни и так далее. Вот такие публикации могли видеть пользователи Instagram 


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Источник: Bloomberg
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