В Британии назвали неожиданную угрозу выборам

Национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что искусственный интеллект и сгенерированные им дипфейки представляют угрозу национальным выборам в стране. Кроме того, все труднее отследить и защититься от кибератак со стороны враждебных стран.



Искусственный интеллект представляет угрозу для выборов. Фото из открытых источников

Национальный центр кибербезопасности опубликовал отчет, указывающий на неожиданную угрозу для выборов – искусственный интеллект. Согласно документу британского учреждения все чаще появляются дипфейки, распространяющие дезинформацию, что в конечном счёте может повлиять на результаты выборов, в том числе и в Британии, которые запланированы на 2025 год.

Отчет указывает на две страны, представляющие опасность – Россия и Китай. В документе указано, что страны и государственные учреждения постоянно под угрозой кибератак от русскоязычных хакеров, в то время как китайские специалисты пытаются достичь "стратегических целей, угрожающих безопасности" Великобритании.

Напомним, что Россия уже сегодня активно применяет современные технологии для распространения дезинформации в Украине. В частности, в ноябре появилось видео с генералом Валерием Залужным, который якобы призвал восстать против Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск прогнозирует восстание роботов с искусственным интеллектом, которые будут охотиться на человечество. По словам американского бизнесмена для искусственного интеллекта, нужно создать специальную кнопку, которая в критический момент выключит эту технологию.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского рассказали о решающем времени в войне против России.