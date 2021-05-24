Упростит общение: в Viber появилась новая функция

Viber — одно из самых популярных коммуникационных приложений, рассчитанных на обмен сообщениями и онлайн-звонками. Недавно пользователям андроид-версии сервиса представили новую функцию, способную упростить общение.

В Viber появилась новая функция (фото из открытых источников)

Мессенджер благодаря унификации с "Гугл-Транслейт" запустил функцию, которая должна упростить переписку с иностранцами. Теперь пользователи могут быстро перевести текст и оперативно отвечать на другом языке.

Если раньше пользователям Viber при переписке с иностранцем приходилось сначала копировать текст сообщения и заходить в переводчик, чтобы понять его суть, то сейчас нет потребности в совершении такого алгоритма действий. Новая функция приложения позволит быстро перевести сообщение на любой язык. Для этого нужно нажать на сам текст сообщения и удерживать палец на экране, чтобы появилось окошко "Перевести". Нужно нажать на указанную опцию.

Если же вы хотите выбрать или поменять язык переписки, тогда заходите в "Настройки" с одновременным удержанием сообщения, нажимайте нужный вам язык и кнопку "Готово".

Новая функция поможет упростить общение с жителями практически всех стран, а также позволит участникам общаться или просматривать информацию в зарубежных сообществах. Разработки уверяют, что такая же функция для iOS-версии приложения появиться в ближайшем времени.

Напомним, что в популярном мессенджере Viber стала доступна функция для безопасной переписки, о которой может не знать большинство пользователей.

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