Управлять роботом силой мысли: ученые подсоединили мозг обезьяны к компьютеру

Китайские ученые соединили мозг обезьяны с роботом. Животное управляло работами-руками с помощью мыслей благодаря импланту, находившемуся в его головном мозге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

В Китае обезьяна управляла роботом силой мысли через имплант

Исследователи из Университета Нанкай в начале мая заявили о результате прорывного эксперимента, который улучшит жизнь людей с ограниченными возможностями. Китайские ученые поместили электроэнцефалограф в головной мозг обезьяны. Этот инструмент позволяет преобразовывать сигналы, поступающие из мозга животного в компьютерный код и таким образом отдавать команды благодаря силе мысли. Благодаря такому импланту, обезьяна, участвовавшая в эксперименте, смогла двигать роборуками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам китайских ученых, это новаторское событие, но им предстоит пройти долгий путь для достижения конечной цели, которая заключается в безопасном вставлении подобных имплантов людям.

"Успех первого испытания на животных – это прорыв от нуля до единицы, но достижение успеха – это процесс от 1 до 100, поэтому у нас еще впереди долгий путь", – сказал один из авторов эксперимента Ма Юнцзе.

Зачем людям такие импланты? Они помогут людям, которые парализованы или по разным причинам не могут выполнять определенные действия. Компания Илона Маска Neuralink также проводит исследования подобных устройств, но ее заявка на проведение клинических испытаний на людях была отклонена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США из-за безопасности пациентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект поможет расшифровать древнейшее человеческое письмо.

Также "Комментарии" писали о первой компании, которая стала жертвой искусственного интеллекта.