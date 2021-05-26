Украинской армии передали фронтовой бомбардировщик: что известно

Николаевский авиаремонтный завод передал в Вооруженные силы Украины отремонтированный тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24М. Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", в состав которого входит авиаремонтый завод.

Отремонтированный СУ-24 передали Вооруженным силам Украины. Фото из открытых источников

По их информации, во время выполнения ремонтно-восстановительных работ у бомбардировщика были полностью заменены все поврежденные агрегаты планера.

Завершив ремонт, крылатую машину подняли в воздух и провели все необходимые испытания. После чего передали в подразделение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Всего, за годы войны в нашей стране было отремонтировано 4 единицы таких тактических фронтовых бомбардировщиков. А также 3 единицы СУ-24МР (тактический разведывательный самолёт). В последнее время наблюдаешься значительное увеличение числа полетов на этих машинах. Только с начала апреля было проведено, как минимум три тренировки по боевой подготовке пилотов СУ-24М и СУ-24 МР.

Для справки: СУ-24 является тактическим фронтовым бомбардировщиком. Его отличительной чертой является крыло изменяемой стреловидности. Данный бомбардировщик предназначается для нанесения ракетно-бомбовых ударов при любых погодных условиях. Является основным самолетом бомбардировочной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первый самолет СУ-24 был построен в 1970 году, а эксплуатировать его начали в 1975.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что украинскую военную технику начали оснащать новой тепловизионной системой. Также информировало о том, что "Мотор Сич" поставит на экспорт свои лопасти для вертолетов.







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