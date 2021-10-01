Украинские программисты создали Машу - голосового ассистента с искусственным интеллектом

Пятерка украинских программистов создали электронную помощницу "Машу". Программа имеет ограниченную ознакомительную версию и не требует компьютерных ресурсов для работы, рассказывает интернет-журнал AIN.

Голосовой ассистент на смартфоне - фото из сети

Голосовой ассистент "Маша" — это программа с искусственным интеллектом. Она способна к самообучению и "умеет" говорить. Ее удобно использовать тогда, когда нужно отсеять звонки спамеров, или избежать неприятного разговора, или если нет времени. В таких случаях вместо человека вежливо и четко отвечает "Маша". Ее голос можно услышать по ссылке.

Сервис работает с любым украинским оператором. Чтобы подключиться, необходимо запустить Телеграмм-бота и указать имя, которое озвучивается абонентам. После этого программа "Маша" сама определяет, на какие звонки она будет отвечать:

1) если пользователь отклоняет входящий звонок;

2) если пользователь не отвечает более 10 секунд

3) если телефон не работает.

После разговора с абонентом, Маша направляет аудиозапись, а также расшифровку, в Телеграмм. Пользователь просматривает и определяет, кому перезвонить, а кого занести в черный список и больше никогда не общаться. Между тем звонящий контактирует с голосовым помощником, который умеет поддерживать разговор и говорит с "человеческими интонациями". Вариантов диалога создано 10, этого достаточно, чтобы успокоить родителей и объяснить, почему вы не берете трубку, отсеять спамеров интернет-магазинов или телефонных мошенников.

Разработчики "Маши" — программисты Михаил Цеховский и Роман Рабочий. Ребята позиционируют себя украинскими разработчиками. Сайт сервиса находится в российской доменной зоне и оплату принимает в рублях. Одноименного ассистента используют отделения Райффайзенбанка в России. Между тем разработчики спорят с российским же банком Тинькоф, который почти одновременно с ними подключил к своим сервисам помощника "Олега". Сейчас команда Михаила и Романа предлагает "Машу" украинцам.

Ранее сайт "Комментарии" рассказывал, что искусственный интеллект умеет рисовать лучше человека .

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