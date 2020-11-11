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Украинец обокрал известного техногиганта на 10 миллионов долларов

После отбывания срока заключения Владимир Квашук может быть депортирован в Украину

сегодня, 16:27
Автор:

Павел Зинченко

Бывший инженер-программист Microsoft, арестованный за кражу у компании более 10 миллионов долларов, приговорен к девяти годам лишения свободы.

Украинец обокрал известного техногиганта на 10 миллионов долларов

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Суд присяжных признал, что обвиняемый Владимир Квашук совершил 18 тяжких преступлений. Сюда входило пять пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, шесть пунктов обвинения в отмывании денег, два пункта обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, два пункта подачи ложных налоговых деклараций и один пункт в каждом из случаев мошенничества с использованием почты, мошенничества с устройствами доступа и получения доступа к защищенному компьютеру в дальнейшем.

Квашук работал подрядчиком Microsoft, прежде чем стать сотрудником в августе 2016 года. Затем он был уволен в июне 2018 года после того, как компания обнаружила его действия, направленные на воровство.

Согласно материалам дела и показаниям в суде, во время работы Квашука в Microsoft он использовал свои права на тестирование для кражи "хранимой валюты", такой, как цифровые подарочные карты. Затем он перепродал эти товары в Интернете, используя вырученные средства для покупки дома на берегу озера за 1,6 миллиона долларов и автомобиля Tesla за 160 000 долларов, сообщило министерство юстиции.

Наряду с тюремным заключением, Квашук также должен выплатить 8,3 миллиона долларов в качестве компенсации и может быть депортирован в Украину после отбытия тюремного заключения.

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