Хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа

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Елизавета Черных
Неизвестные взломали предвыборный сайт Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательной компании главы США Тим Мертау.
Фото: РИА Новости
По его словам, хакеры не смогли получить доступ к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте. В свою очередь взломщики оставили сообщение для посетителей ресурса:
Хакеры также сообщили, что они владеют информацией о причастности властей США к возникновению и распространению коронавируса, а Дональд Трамп находится в сговоре с другими государствами, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.
Сейчас сайт полностью восстановлен, а правоохранительные органы пытаются разыскать источник атаки. К слову, выборы президента США должны состояться 3 ноября.
Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о взломе учетной записи в Twitter президента США.
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