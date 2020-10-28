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Хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа

По словам взломщиков, появилась информация о причастности властей США к возникновению COVID-19

сегодня, 10:40
Автор:

Елизавета Черных

Неизвестные взломали предвыборный сайт Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательной компании главы США Тим Мертау.

Хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа

Фото: РИА Новости

По его словам, хакеры не смогли получить доступ к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте. В свою очередь взломщики оставили сообщение для посетителей ресурса:

"Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам".

Хакеры также сообщили, что они владеют информацией о причастности властей США к возникновению и распространению коронавируса, а Дональд Трамп находится в сговоре с другими государствами, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.

Сейчас сайт полностью восстановлен, а правоохранительные органы пытаются разыскать источник атаки. К слову, выборы президента США должны состояться 3 ноября. 

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о взломе учетной записи в Twitter президента США. 


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