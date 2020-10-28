Хакеры взломали предвыборный сайт Дональда Трампа

Неизвестные взломали предвыборный сайт Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательной компании главы США Тим Мертау.

Фото: РИА Новости

По его словам, хакеры не смогли получить доступ к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте. В свою очередь взломщики оставили сообщение для посетителей ресурса:

" Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам ".

Хакеры также сообщили, что они владеют информацией о причастности властей США к возникновению и распространению коронавируса, а Дональд Трамп находится в сговоре с другими государствами, чтобы повлиять на итоги президентских выборов.

Сейчас сайт полностью восстановлен, а правоохранительные органы пытаются разыскать источник атаки. К слову, выборы президента США должны состояться 3 ноября.

Напомним, что ранее "Комментарии" рассказывали о взломе учетной записи в Twitter президента США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!