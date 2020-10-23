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Голландский хакер взломал Twitter Дональда Трампа

Компьютерный взломщик угадал пароль от Twitter-аккаунта президента США с пятой попытки

сегодня, 16:30
Автор:

Елизавета Черных

Голландское издание de Volkskrant сообщило, что пароль от учетной записи Дональда Трампа удалось узнать кибер специалисту Виктору Геверсу. Он смог получить доступ к аккаунту президента, случайно подобрав пароль. 

Голландский хакер взломал Twitter Дональда Трампа

Фото: Фокус

Хакер утверждает, что угадать пароль ему удалось всего с пятой попытки, и по мнению Геверса, он оказался слишком простым – maga2020!, что сокращено от MakeAmericaGreatAgain. 

Кибер специалист был уверен, что его заблокируют при попытке входа или потребуют предоставить подтверждающую информацию, однако, по словам хакера, президентский аккаунт даже не был защищен двухуровневой системой аутентификации. Виктор Геверс утверждает, что получил доступ к учетной записи в Twitter Дональда Трампа еще 16 октября, а на следующий день с ним сразу связались секретные службы США, которым он сообщил всю необходимую информацию.

В частности, в Белом доме назвали заявление хакера из Нидерландов ложным, полностью опровергнув его. 

Как ранее сообщалось в "Комментариях", Twitter объяснил причины успеха хакеров



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