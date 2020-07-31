Twitter объяснил причины успеха хакеров

Социальная сеть Twitter узнала, каким именно образом злоумышленникам удалось осуществить масштабную кибератаку 15 июля. Об этом сообщает информационный портал mind

Как сообщает компания в своем блоге, злоумышленники для начала атаковали небольшую часть сотрудников с помощью фишинг-атаки на их мобильные устройства. Эти работники не имели доступа к управлению аккаунтами пользователей.

После получения необходимых данных хакерам удалось проникнуть к внутренней сети Twitter. Это дало им возможность добраться до тех работников, которые имели доступ к инструментам поддержки аккаунтов. И уже используя эти данные, злоумышленники смогли взломать 130 учетных записей, опубликовав сообщения от имени 45 из них. Хакеры, кроме того, открыли личную переписку на 36 аккаунтах, в семи – скачали архив с личными данными.

В Twitter добавили, что расследование продолжается. Компания также сотрудничает с соответствующими органами власти, чтобы убедиться, что люди, ответственные за атаку, будут нести ответственность.

Для того чтобы лучше защитить сервис, Twitter "значительно ограничил доступ к внутренним инструментам, чтобы обеспечить постоянную безопасность аккаунтов, пока идет расследование".

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