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Twitter объяснил причины успеха хакеров

Хакеры сначала атаковали небольшую группу сотрудников компании, затем переключились на более серьезные мишени

сегодня, 11:12
Автор:

Павел Зинченко
Twitter объяснил причины успеха хакеров

Социальная сеть Twitter узнала, каким именно образом злоумышленникам удалось осуществить масштабную кибератаку 15 июля. Об этом сообщает информационный портал mind.
Как сообщает компания в своем блоге, злоумышленники для начала атаковали небольшую часть сотрудников с помощью фишинг-атаки на их мобильные устройства. Эти работники не имели доступа к управлению аккаунтами пользователей.
После получения необходимых данных хакерам удалось проникнуть к внутренней сети Twitter. Это дало им возможность добраться до тех работников, которые имели доступ к инструментам поддержки аккаунтов. И уже используя эти данные, злоумышленники смогли взломать 130 учетных записей, опубликовав сообщения от имени 45 из них. Хакеры, кроме того, открыли личную переписку на 36 аккаунтах, в семи – скачали архив с личными данными.
В Twitter добавили, что расследование продолжается. Компания также сотрудничает с соответствующими органами власти, чтобы убедиться, что люди, ответственные за атаку, будут нести ответственность.
Для того чтобы лучше защитить сервис, Twitter "значительно ограничил доступ к внутренним инструментам, чтобы обеспечить постоянную безопасность аккаунтов, пока идет расследование".
Как сообщало издание "Комментарии", Twitter начал борьбу с теориями заговора.


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