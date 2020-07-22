Twitter начал борьбу с теориями заговора

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Компания Twitter объявила о решительных мерах, которые будет направлены на подавление теории заговора, известной как QAnon. Принятые меры будут включать запрет на тысячи учетных записей сторонников данной теории. Об этом сообщает BBC.

Гигант социальных сетей заявил, что он прекратит рекомендовать контент, связанный с QAnon, и заблокирует ссылки, которые касаются этой теории, на своей платформе. Twitter заявил, что надеется, что его действия помогут предотвратить "ущерб, нанесенный оффлайн".

Блокировка будет применяться к учетным записям, которые "участвуют в нарушениях нашей политики, координируют провокационные действия в отношении отдельных жертв или пытаются уклониться от предыдущей блокировки. Все это мы наблюдали в последние недели", - говорится в заявлении.

Ожидается, что санкции затронут около 150 000 учетных записей по всему миру. По сообщениям Twitter, за последние недели за различные нарушения было удалено более 7000 аккаунтов.



QAnon - это обширная теория заговора, сторонники которой поддерживают президента США Дональда Трампа. Суть теории заключается в том, что действующий президент США должен в скором времени разоблачить международную преступную схему по эксплуатации несовершеннолетних. Одними из участников схемы названы мебельные компании.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста Максима Плохого.

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