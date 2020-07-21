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Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста Максима Плохого

Правоохранители и луцкий террорист использовали социальные сети для ведения переговоров

сегодня, 16:23
Автор:

Павел Зинченко
Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста Максима Плохого

Фото: uazmi.org

Социальная сеть Twitter и видеохостинг YouTube удалили аккаунты террориста Максима Плохого, который захватил заложников в автобусе в Луцке. Именно эти интернет ресурсы преступник использовал, чтобы объявить свои требования власти. Об этом сообщает информационное агентство УНІАН.

Twitter и YouTube удалили аккаунты террориста Максима Плохого, который использовал социальные сети для передачи своих требований. Правохранители также использовали социальные сети для переговоров с террористом.  Мужчина хочет, чтобы судьи, политики, правоохранители и церковные деятели признали себя "террористами в законе".

Известно, что раньше Максим Плохой учился в духовной семинарии и был осужден на шесть лет лишения свободу за формирование преступной группы, в которой он сам же и был главарем.

Сегодня на Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь окружена бойцами сил специального назначения. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка.

Как сообщало издание "Комментарии", луцкий террорист Максим Плохой мог заминировать автовокзал.


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