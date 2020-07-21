Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста Максима Плохого

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Павел Зинченко
Фото: uazmi.org
Социальная сеть Twitter и видеохостинг YouTube удалили аккаунты террориста Максима Плохого, который захватил заложников в автобусе в Луцке. Именно эти интернет ресурсы преступник использовал, чтобы объявить свои требования власти. Об этом сообщает информационное агентство УНІАН.
Twitter и YouTube удалили аккаунты террориста Максима Плохого, который использовал социальные сети для передачи своих требований. Правохранители также использовали социальные сети для переговоров с террористом. Мужчина хочет, чтобы судьи, политики, правоохранители и церковные деятели признали себя "террористами в законе".
Известно, что раньше Максим Плохой учился в духовной семинарии и был осужден на шесть лет лишения свободу за формирование преступной группы, в которой он сам же и был главарем.
Сегодня на Театральной площади в Луцке мужчина захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь окружена бойцами сил специального назначения. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка.
Как сообщало издание "Комментарии", луцкий террорист Максим Плохой мог заминировать автовокзал.
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