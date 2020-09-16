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Главная Новости IT технологии Учиться стало лучше, учиться стало веселее: Viber представил новую уникальную функцию
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Учиться стало лучше, учиться стало веселее: Viber представил новую уникальную функцию

Разработчики уверены, что новый инструмент будет полезен всем участникам дистанционного обучения

сегодня, 14:21
Автор:

Павел Зинченко

Компания Rakuten Viber продемонстрировала обновление, которое должно помочь ученикам лучше усваивать школьный материал. Суть обновления заключается в введении режима опроса в групповых сообществах и чатах. Об этом сообщает Технофан.

Учиться стало лучше, учиться стало веселее: Viber представил новую уникальную функцию

Алгоритм создания опросника: выбрать чат или сообщество; кликнуть на иконку "Создать опрос" в нижней части экрана; выбрать режим викторины, ввести необходимые вопросы и варианты ответов; указать правильный ответ и кликнуть на "Создать".

Участники опроса получат возможность видеть количество тех, кто присоединился к исследованию респондентов. Правильный ответ и потраченное на размышления промежуток времени будет видно только после клика на один из предложенных вариантов.

Автор опроса будет видеть ответы каждого респондента лишь в групповых чатах. При размещении опроса в групповых сообществах, создатель топика увидит только процент правильных ответов. Новый инструмент, по словам представителей Rakuten Viber, "пойдет на пользу" всем участникам дистанционного обучения.

Распространенное в наши дни "карантинное образовании" побудило разработчиков мессенджера на разработку широкого спектра дополнительных инструментов для учителей, детей и родителей. В числе опций, которые планируется внедрить, "напоминалка" о необходимости выполнить то или иное задание, стикеры и GIF-файлы для того, чтобы сделать учебный процесс более увлекательным и менее формальным, а также символьные реакции на сообщени, видеосообщения, голосовые месседжи и так далее.

Как сообщало издание "Комментарии", на iPhone прекратил работать Viber.


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