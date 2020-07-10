На iPhone прекратил работать Viber

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Татьяна Веремеева
Пользователи одного из наиболее популярных мессенджеров Viber сообщают, что
приложение перестало работать на устройствах Apple. Об этом пишет "УНН".
При входе в приложение пользователей выбрасывает на рабочий стол телефона. Издание
пишет, что согласно отчетам, проблемы с Viber начались в 6:57 по
североамериканскому восточному времени.
Напомним, компания Rakuten Viber заявила о сворачивании
любых деловых контактов с Facebook. Viber удалит расширения Facebook
Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит поддержку
рекламы в данной социальной сети. Этим
Viber собирается поддержать нарастающую волну движения
#StopHateForProfit, целью которой является бойкот технологического гиганта.
На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последнего месяца, шесть
организаций (например Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по
содействию прогрессу цветного населения), призвали рекламодателей остановить
свои расходы на рекламу в Facebook в июле, поскольку компания не способна защитить
пользователей от ненавистной риторики.
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