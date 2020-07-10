На iPhone прекратил работать Viber

Пользователи одного из наиболее популярных мессенджеров Viber сообщают, что приложение перестало работать на устройствах Apple. Об этом пишет "УНН".



При входе в приложение пользователей выбрасывает на рабочий стол телефона. Издание пишет, что согласно отчетам, проблемы с Viber начались в 6:57 по североамериканскому восточному времени.

Напомним, компания Rakuten Viber заявила о сворачивании любых деловых контактов с Facebook. Viber удалит расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы, а также прекратит поддержку рекламы в данной социальной сети. Этим Viber собирается поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit, целью которой является бойкот технологического гиганта.

На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последнего месяца, шесть организаций (например Антидиффамационная лига и Национальная ассоциация по содействию прогрессу цветного населения), призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле, поскольку компания не способна защитить пользователей от ненавистной риторики.

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