Ученые назвали страну из которой происходят все предки человека

Исследователи из Института обработки больших массивов данных (Big Data) в Оксфорде составили карту всех генетических связей человека. Учения для своей цели объединили восемь разных баз генетических баз генома древнего и современного человека и пришли к выводу, с какого места произошел общий предок всех людей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Indy 1000.

Эволюция человека. Фото из открытых источников

Ученые использовали более 3 тыс. геномных последовательностей из 215 популяций и образцов, которые варьировались от 1000 до 1000 лет. Используя объединенную базу геномов алгоритмы смогли предсказать общие предки в эволюционных деревьях, что объяснило некоторые закономерности генетической вариации. В результате образовалась сеть из почти 27 млн. предков человека.

"Сила нашего подхода состоит в том, что он делает очень мало предположений относительно базовых данных, а также может включать как современные, так и древние образцы ДНК", – говорит исследователь доктор Энтони Вонс.

Созданная исследователями визуализация предполагаемых человеческих предков во времени и пространстве показала строчки, которые соединены в схеме предок-потомок у современных и старых геномов.





Исследователи таким образом смогли обнаружить место, где идентифицированы самые старые геномы.

"Древнейшие предки, которых мы идентифицируем, относятся к географическому месту, которое находится в современном Судане", — сказал Вонс.

Исследователь предполагает, что эти данные не только помогают нам лучше понять геологию человека, но могут стать новым методом помощи в других исследованиях, например медицине. Где учёные смогут генетически предусмотреть риски определенных заболеваний.

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