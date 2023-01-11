Ученые назвали страну из которой происходят все предки человека

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Slava Kot
Исследователи из Института обработки больших массивов данных (Big Data) в Оксфорде составили карту всех генетических связей человека. Учения для своей цели объединили восемь разных баз генетических баз генома древнего и современного человека и пришли к выводу, с какого места произошел общий предок всех людей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Indy 1000.
Эволюция человека. Фото из открытых источников
Ученые использовали более 3 тыс. геномных последовательностей из 215 популяций и образцов, которые варьировались от 1000 до 1000 лет. Используя объединенную базу геномов алгоритмы смогли предсказать общие предки в эволюционных деревьях, что объяснило некоторые закономерности генетической вариации. В результате образовалась сеть из почти 27 млн. предков человека.
Созданная исследователями визуализация предполагаемых человеческих предков во времени и пространстве показала строчки, которые соединены в схеме предок-потомок у современных и старых геномов.
Исследователи таким образом смогли обнаружить место, где идентифицированы самые старые геномы.
Исследователь предполагает, что эти данные не только помогают нам лучше понять геологию человека, но могут стать новым методом помощи в других исследованиях, например медицине. Где учёные смогут генетически предусмотреть риски определенных заболеваний.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что космонавты застряли в космосе из-за попадания метеорита в российский корабль "Союз". Теперь им придется быть дольше на МКС, чем было согласовано предварительно.
Также "Комментарии" писали о том, что США готовятся изменить принципы борьбы против невидимого оружия диктаторов.
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