Ученые изобрели браслет-антисептик и показали как он работает

Наконец-то можно забыть о многочисленных неудобных бутылках с дезинфекторами. Совместными усилиями ученые разработали браслет SprayCare, который распыляет антисептик самостоятельно. Об этом сообщило научное издание Naked Science.

Ученые изобрели браслет который будет распылять антисептик. Фото: naked-science

Гаджет выполнила группа инженеров из Америки, Китая и Мексики.

Схема работы устройства проста. К браслету подключен маленький флакон с антисептиком. Если вы хотите продезинфицировать руки, достаточно нажать небольшую кнопку и гаджет выдаст необходимое количество антисептика. Поскольку мы не всегда имеем доступ к дезинфекторам и мылу, такой браслет пригодится в любом месте и обезопасит руки от грязи, бактерий и вирусов.

Размер устройства такой же как и в Apple Watch. Гаджет может распыляет антисептик на расстояние до полутора метров. Процесс распыления длится около трех секунд.

Команда разработчиков позаботилась и о внешнем виде браслета. SprayCare имеет современный и элегантный дизайн. Не мешает движениям и не давит.

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