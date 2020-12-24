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Главная Новости IT технологии Ученые изобрели браслет-антисептик и показали как он работает
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Ученые изобрели браслет-антисептик и показали как он работает

Современный браслет-антисептик распыляет жидкость на расстояние до полутора метров

сегодня, 15:05
Автор:

Кириєнко Анна

Наконец-то можно забыть о многочисленных неудобных бутылках с дезинфекторами. Совместными усилиями ученые разработали браслет SprayCare, который распыляет антисептик самостоятельно. Об этом сообщило научное издание Naked Science.

Ученые изобрели браслет-антисептик и показали как он работает

Ученые изобрели браслет который будет распылять антисептик. Фото: naked-science

Гаджет выполнила группа инженеров из Америки, Китая и Мексики.

Схема работы устройства проста. К браслету подключен маленький флакон с антисептиком. Если вы хотите продезинфицировать руки, достаточно нажать небольшую кнопку и гаджет выдаст необходимое количество антисептика. Поскольку мы не всегда имеем доступ к дезинфекторам и мылу, такой браслет пригодится в любом месте и обезопасит руки от грязи, бактерий и вирусов.

Размер устройства такой же как и в Apple Watch. Гаджет может распыляет антисептик на расстояние до полутора метров. Процесс распыления длится около трех секунд.

Команда разработчиков позаботилась и о внешнем виде браслета. SprayCare имеет современный и элегантный дизайн. Не мешает движениям и не давит.

Напоминаем, что искусственный интеллект поможет бороться с буллингом. Компания Yahoo Japan заявила, что будет удалять ненавистные комментарии из всех своих онлайн-сайтов с использованием искусственного интеллекта, активизируя усилия по борьбе с киберзапугиванием. Yahoo Japan опубликует список выражений, которые могут быть восприняты как вредные, и уточнит критерии для удаления. Сообщения, признаны ИИ вредными, будут автоматически удалены.

Также сайт "Комментарии" рассказывал ранее, что Twitter подтвердил, что из официальных аккаунтов президента США будут удалены миллионы подписчиков, прежде чем они будут переданы администрации Байдена.


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Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/braslet-vystrelivaet-antiseptikom
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