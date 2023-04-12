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У WhatsApp появились новые, привлекательные для пользователей возможности

Последнюю версию WhatsApp теперь можно одновременно использовать на нескольких мобильных устройствах, пишут "Комментарии" со ссылкой на профильный ресурс WABetaInfo

сегодня, 13:35
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Автор:

Белоокая Ира

Чтобы воспользоваться "ноу-хау", следует установить новую бета-версию WhatsApp, после чего нажать на пункт "Привязать устройство" на экране регистрации. Далее, с основного телефона перейти на вложения "Связанные устройства" и просканировать QR-код с дополнительного устройства.

У WhatsApp появились новые, привлекательные для пользователей возможности

Новая опция в WhatsApp

Войти в аккаунт можно сразу на четырех телефонах. Однако, пока, воспользоваться новой функцией могут пользователи в бета-версии приложения для Android. Впоследствии возможности станут доступными для всех. Когда именно это произойдет – пока не известно.


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По информации ресурса, между подключенными устройствами сообщения автоматически синхронизируются.

Также в приложении в скором времени можно будет редактировать отправленные сообщения. Будет работать данная опция еще 15 минут, после отправки письма.

Напомним, "Комментарии" писали, команда Минцифры перевыполнила план и предупредила нерациональное использование 216,7 млн. гривен на старте проекта. Об этом сообщил в соцсети Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ссылаясь на результат анализа интернет-субвенции Счетной палаты.
Читайте на сайте "Комментарии", американский бизнесмен Илон Маск рассказал, почему его компания Starlink заблокировала доступ к интернету для украинских военных на фронте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Маска.

Как писали "Комментарии", российские спецслужбы активно используют мобильные программы, через которые ведут разведку. Поэтому украинцев просят осторожничать в интернете, пользоваться только официальными приложениями, чтобы не попасть на прием врага. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.



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Источник: https://wabetainfo.com/whatsapp-is-releasing-the-companion-mode-for-all-beta-testers-on-android/
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