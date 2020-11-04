Twitter заблокировал страницу известного теоретика мирового заговора

Twitter заблокировал аккаунт британского теоретика заговора Дэвида Айка. Это решение было принято через шесть месяцев после того, как Facebook и YouTube предприняли аналогичные действия, заявив, что Айк опубликовал вводящие в заблуждение заявления о пандемии коронавируса.

ФОТО: Sky News

"Указанный аккаунт был навсегда заблокирован за нарушение правил Twitter в отношении дезинформации Covid", — сказал BBC представитель социальной сети.

У 68-летнего мужчины в Twitter было около 382 000 подписчиков. Его недавние сообщения включали нападки на премьер-министра Бориса Джонсона, американского эксперта по инфекционным заболеваниям доктора Энтони Фаучи и филантропа Билла Гейтса. В своем блоге Айк заявил, что его забанили за твит, в котором он сообщал о планах пилотного тестирования вакцины против коронавируса в Ливерпуле.

Но в последние месяцы он сделал ложные заявления, например, предположил, что сети мобильной связи 5G были связаны с распространением вируса и что в этом также была замешана еврейская группа. Айк продвигал маргинальные теории с 1990-х годов, но его недавнее возвращение к известности было вызвано распространением Covid-19.

Он также был хедлайнером митингов против карантина на Трафальгарской площади в Лондоне, где заговоры, связанные с коронавирусом, в том числе связь 5G с Covid-19 и что пандемия является мистификацией, широко обсуждались.

Айк, пожалуй, самый известный член британского влиятельного сообщества теории заговора, и все они приобрели большое количество последователей во время пандемии благодаря распространению дезинформации.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter будет удалять сообщения, которые отрицают Холокост.



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