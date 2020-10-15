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Twitter будет удалять сообщения, которые отрицают Холокост

Twitter ввел новые правила для борьбы с "языком ненависти"

сегодня, 15:23
Автор:

Павел Зинченко

Социальная сеть Twitter удалит твиты с отрицанием Холокоста, которые, по сообщениям социальной сети, нарушают политику компании в отношении ненависти. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на представителя Twitter.

Twitter будет удалять сообщения, которые отрицают Холокост

Twitter начал борьбу с антисемитизмом

Разъяснения Twitter последовали за запретом Facebook на контент, отрицающий Холокост, что произошло ранее на этой неделе. Обновленная политика Facebook не распространяется на отрицание других геноцидов, таких как массовое истребление армян турками или Голодомор в Украине.

По сообщениям Twitter, он использует структуру прав человека для принятия решений относительно своей политики. Рамки охватывают такие вопросы, как уменьшение масштабов разжигания ненависти, защита человеческого достоинства и поощрение терпимости и уважения.

Компания заявляет, что работает с рядом партнеров для борьбы с антисемитским поведением на платформе, включая научно-производственные объединения, еврейскую общину, правительства и партнеров в лице гражданских объединений.

Как сообщало издание "Комментарии", Twitter добавит транскрипцию к голосовым сообщениям.


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