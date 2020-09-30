Twitter добавит транскрипцию к голосовым сообщениям

Когда этим летом социальная сеть Twitter представила голосовые твиты как способ отправки более персонализированных сообщений, она вызвала много возражений из-за того, что в обновление не были включены специальные возможности. Теперь компания заявила, что добавит транскрипцию для голосовых твитов в рамках инициативы по обеспечению доступности в своих продуктах. Она также расширяет функцию голосовых твитов, которая по-прежнему доступна только на iOS, обновление вступает в силу немедленно. Об этом сообщает engadget.

После того, как голосовые твиты попали в фазу тестирования, критики отметили, что в них должны были быть титры с самого начала, как того требует федеральный закон. Затем Twitter неожиданно признал, что у него нет специальной группы по обеспечению таких обновлений, а вместо этого он полагается на сотрудников, которые выделяют дополнительное время для работы над этими функциями. С тех пор компания создала две отдельные группы, занимающиеся вопросами данных обновлений, в том числе одну для своих продуктов.

В сообщении от 2 сентября Twitter сообщил, что добавит автоматические субтитры к аудио и видео к началу 2021 года. Однако пока не указано, когда будут отображаться стенограммы голосовых твитов. Несмотря на то, что эта функция теперь расширилась до большего числа пользователей iOS, она все еще проходит ограниченное тестирование, и Twitter заявил, что она не появится на Android или в Интернете до следующего года.

Как сообщало издание "Комментарии", в Twitter назвали самый популярный твит в истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!