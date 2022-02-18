Twitter разрешил разработчикам помечать ботов

Социальная сеть Twitter ввела новую функцию для разработчиков. Им разрешили добавлять метки в аккаунты ботов, которые можно будет увидеть на профилях и в ленте. Об этом сообщает американское издание о технологиях и гаджетах The Verge. Компания запустила эксперимент с добавлением специальных меток к аккаунтам в сентябре 2021 года. Планируется, что функция облегчит понимание того, принадлежит ли учетная запись реальному человеку. Ярлыки не будут присваиваться ботам автоматически. Метки будут доступны для аккаунтов, использующих разработчики в Twitter API. Владельцы должны дать согласие на закрепление ярлыка за их ботами. Подобные аккаунты и обычные подчиняются общим правилам Twitter. Социальная сеть не будет проверять аккаунты, решившие применить новый ярлык. Если аккаунты будут нарушать правила сообщества, то пользователи смогут сообщить о проблеме.

Twitter - фото из открытых источников

Ранее компания объявила, что создает похожую метку для умерших людей, чтобы увековечить их память. Функция должна появиться в 2021 году, но пока Twitter не комментирует ее запуск.

Напомним, стало известно, что социальная сеть Twitter в настоящее время проводит тестирование новой функции – "Статья" для длинных текстов. Таким образом, пользователи больше не будут ограничены лимитом 280 символов для своих сообщений. Об этом пишет издание Engadget. Сейчас в Twitter, чтобы написать более длинный текст, можно использовать серию взаимосвязанных публикаций, или кое-кто нашел альтернативный способ — публикует фотографию с длинным текстом. Новая функция "Статья" должна устранить такие неудобства. За последние годы Twitter уже просматривал лимит символов, увеличив его вдвое – со 140 до 280. Пока неизвестно, когда функция будет доступна, и вообще будет ли она бесплатной. Не определились пока разработчики с окончательным лимитом количества знаков.









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