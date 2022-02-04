Twitter тестирует возможность публикации длинных текстов: что изменится

Стало известно, что социальная сеть Twitter в настоящее время проводит тестирование новой функции – "Статья" для длинных текстов. Таким образом, пользователи больше не будут ограничены лимитом 280 символов для своих сообщений. Об этом пишет издание Engadget, передает портал "Комментарии".

Twitter тестирует функцию для длинных текстов. Фото из открытых источников

Сейчас в Twitter, чтобы написать более длинный текст, можно использовать серию взаимосвязанных публикаций, или кое-кто нашел альтернативный способ — публикует фотографию с длинным текстом. Новая функция "Статья" должна устранить такие неудобства. За последние годы Twitter уже просматривал лимит символов, увеличив его вдвое – со 140 до 280.

Пока неизвестно, когда функция будет доступна, и вообще будет ли она бесплатной. Не определились пока разработчики с окончательным лимитом количества знаков.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в материнской компании "Meta Networks", владеющей социальной сетью "Facebook" заявили, что за последние три месяца прошлого года количество пользователей за сутки уменьшилось до 1,929 миллиарда, тогда как в третьем квартале 2021 года их было 1,93 миллиарда. Сокращение количества пользователей прямо повлияло и на доходы компании. По словам Марка Цукерберга, у компании возникли проблемы из-за того, что младшая аудитория идет в другие соцсети. Сейчас Цукерберг еще не придумал, как конкурировать с TikTok. Еще одной причиной проблем Цукерберга называют изменение настроек конфиденциальности в операционной системе IOS. Изменения усложнили доступ компаний к таргетированию и оценке эффективности их рекламы на Facebook и Instagram.

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