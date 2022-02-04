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Twitter тестирует возможность публикации длинных текстов: что изменится

Новая функция позволит пользователям писать длинные посты, превышающие лимит в 280 символов

сегодня, 18:40
Автор:

Людмила Слободенюк
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Стало известно, что социальная сеть Twitter в настоящее время проводит тестирование новой функции – "Статья" для длинных текстов. Таким образом, пользователи больше не будут ограничены лимитом 280 символов для своих сообщений. Об этом пишет издание Engadget, передает портал "Комментарии".

Twitter тестирует возможность публикации длинных текстов: что изменится

Twitter тестирует функцию для длинных текстов. Фото из открытых источников

Сейчас в Twitter, чтобы написать более длинный текст, можно использовать серию взаимосвязанных публикаций, или кое-кто нашел альтернативный способ — публикует фотографию с длинным текстом. Новая функция "Статья" должна устранить такие неудобства. За последние годы Twitter уже просматривал лимит символов, увеличив его вдвое – со 140 до 280.

Пока неизвестно, когда функция будет доступна, и  вообще будет ли она бесплатной. Не определились пока разработчики с окончательным лимитом количества знаков.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что в материнской компании "Meta Networks", владеющей социальной сетью "Facebook" заявили, что за последние три месяца прошлого года количество пользователей за сутки уменьшилось до 1,929 миллиарда, тогда как в третьем квартале 2021 года их было 1,93 миллиарда. Сокращение количества пользователей прямо повлияло и на доходы компании.   По словам Марка Цукерберга, у компании возникли проблемы из-за того, что младшая аудитория идет в другие соцсети. Сейчас Цукерберг еще не придумал, как конкурировать с TikTok. Еще одной причиной проблем Цукерберга называют изменение настроек конфиденциальности в операционной системе IOS. Изменения усложнили доступ компаний к таргетированию и оценке эффективности их рекламы на Facebook и Instagram. 

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Источник: https://www.engadget.com/twitter-testing-articles-feature-114509387.html
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